Швейцарский врач отменил поединок сборной Украины в Лиге наций

Поединок заключительного тура Лиги наций Швейцария - Украина отменен. Его судьбу будет решать УЕФА.

В центральном матче заключительного тура Испания принимает Германию (начало в 21:45). Поединок в Севилье определит победителя группы. Хозяев поля устроит в предстоящем поединке только победа. Первая встреча соперников завершилась в сентябре вничью - 1:1.

Первое место в групповом турнире Лиги А гарантирует победителю в общей сложности 4,5 млн призовых и выход в финальный турнир, где будут разыгрываться еще 16 млн евро.