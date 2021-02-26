"Шахтер", киевское "Динамо" и "Милан" пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Первый поединок в гостях горняки выиграли со счетом 2:0. В ответной встрече в Киеве "Шахтер" также был сильнее - 1:0 (0:0).

Второй представитьель украинского футбола киевское "Динамо" также продолжит борьбу в 1/8 финала Лиги Европы. Киевляне по итогам двух встреч одолели бельгийский "Брюгге". На своем поле "Динамо" сыграло вничью - 1:1, а в ответном матче одержало победу - 1:0 (0:0).

С трдуом пробился в следующую стадию турнира итальянский "Милан". В гостях титулованный клуб сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" - 2:2, не был выявлен победитель и в ответном матче - 1:1 (1:1). "Милан" одолел соперника за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.

В 1/16 финала Лиги Европы были зафиксированы несколько неожиданных результатов. Не смогли пройти этот барьер германские клубы "Байер" и "Хоффенхайм", а также англитйский "Лестер".

Лига Европы - 1/16 финала

Шахтер (Украина) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:0 и 1:0

Брюгге (Бельгия) - Динамо К (Украина) 1:1 и 0:1

Динамо З (Хорватия) - Краснодар 3:2 и 1:0

Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия) 3:3 и 0:2

Рома (Италия) - Брага (Португалия) 2:0 и 3:1

Тоттенхэм (Англия) - Вольфсбергер (Австрия) 4:1 и 4:0

ПСВ (Нидерланды) - Олимпиакос (Греция) 2:4 и 2:1

Милан (Италия) - Црвена Звезда 2:2 и 1:1

Лестер (Англия) - Славия (Чехия) 0:0 и 0:2

Манчестер Юнайтед (Англия) - Реал Сосьедад (Испанияч) 4:0 и 0:0

Байер (Германия) - Янг Бойз (Швейцария) 3:4 и 0:2

Рейнджерс (Шотландия) - Антверпен (Бельгия) 4:3 и 5:2

Арсенал (Англия) - Бенфика (Португалия) 1:1 и 3:2

Наполи (Италия) - Гранада (Испания) 0:2 и 2:1

Вильярреал (Испания) - Зальцбург (Австрия) 2:0 и 2:1

Аякс (Нидерланды) - Лилль (Франция) 2:1 и 2:1