"Шахтер", "Интер" и "Арсенал" выиграли первые матчи в Лиге Европы
Сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Успешно начали плей-офф футболисты украинского "Шахтера", итальянского "Интера" и английского "Арсенала".
Сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Успешно начали плей-офф футболисты украинского "Шахтера", итальянского "Интера" и английского "Арсенала".
Лига Европы - 1/16 финала (первые матчи)
Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия) 4:1
Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1
Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия) 1:1
Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия) 0:2
Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция) 3:1
Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды) 2:0
ЧФР (Румыния) - Севилья (Испания) 1:1
Шахтер (Украина) - Бенфика (Португалия) 2:1
АЗ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия) 1:1
АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария) 0:3
Байер (Германия) - Порту (Португалия) 2:1
Вольфсбург (Германия) - Мальме (Швеция) 2:1
Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания) 4:0
Олимпиакос (Греция - Арсенал (Англия) 0:1
Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия) 3:2
Рома (Италия) - Гент (Бельгия) 1:0
Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся на следующей неделе.
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