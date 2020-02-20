20.02.2020, 23:55

"Шахтер", "Интер" и "Арсенал" выиграли первые матчи в Лиге Европы


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Shakhtar Donetsk vs Benfica
Shakhtar Donetsk vs BenficaFoto: Gleb Garanich, REUTERS

Сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Успешно начали плей-офф футболисты украинского "Шахтера", итальянского "Интера" и английского "Арсенала".

Лига Европы - 1/16 финала (первые матчи)

Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия) 4:1

Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:1

Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия) 1:1

Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия) 0:2

Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция) 3:1

Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды) 2:0

ЧФР (Румыния) - Севилья (Испания) 1:1

Шахтер (Украина) - Бенфика (Португалия) 2:1

АЗ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия) 1:1

АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария) 0:3

Байер (Германия) - Порту (Португалия) 2:1

Вольфсбург (Германия) - Мальме (Швеция) 2:1

Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания) 4:0

Олимпиакос (Греция - Арсенал (Англия) 0:1

Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия) 3:2

Рома (Италия) - Гент (Бельгия) 1:0

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся на следующей неделе.

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