"Шахтер" и "МЮ" продолжают борьбу в Лиге Европы, "Арсенал" и "Аякс" - вылетели

Первый поединок "Аякс" проиграл в гостях испанскому "Хетафе" со счетом 0:2, в ответном матче взял реванш - 2:1. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в 1/8 финала Лиги Европы пробился "Хетафе".

"Арсенал", надеявшийся пробиться в Лигу чемпионов через Лигу Европы, после минимальной победы в гостях над греческим "Олимпиакосом" (1:0) уступил на своем поле в дополнительное время - 1:2. Победный мяч греки забили на 120-й минуте.

Ответный поединок между австрийским "Зальцбургом" и германским "Айнтрахтом" был перенесен из-за штормового предупреждения.

Лига Европы - 1/16 финала

Базель (Швейцария) - АПОЭЛ (Кипр) 3:0 и 1:0

Башакшехир (Турция) - Спортинг (Португалия) 1:3 и 4:1 (доп.вр.)

Гент (Бельгия) - Рома (Италия) 0:1 и 1:1

ЛАСК (Австрия) - АЗ (Нидерланды) 1:1 и 2:0

Мальме (Швеция) - Вольфсбург (Германия) 1:2 и 0:3

Порту (Португалия) - Байер (Германия) 1:2 и 1:3

Эспаньол (Испания) - Вулверхэмптон (Англия) 0:4 и 3:2

Арсенал (Англия) - Олимпиакос (Греция) 1:0 и 1:2 (доп.вр.)

Бенфика (Португалия) - Шахтер (Украина) 1:2 и 3:3

Зальцбург (Австрия) - Айнтрахт (Германия) 1:4 и перенос

Интер (Италия) - Лудогорец (Болгария) 2:0 и 2:1