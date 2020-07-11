Сергей Францев о работе в "Левадии": "Все комментарии дает клуб"

"Все комментарии дает клуб, - отметил Францев. - Извините, но больше мне пока нечего сказать".

Впереди карантин и Лига Европы?

На уточняющий вопрос Delfi - когда в случае подписания контракта можно ждать появление тренера в Эстонии при действующем режиме ограничений - Францев высказался так:

"Насколько мне известно, специалисты, имеющие контракт с эстонским работодателем, могут прибывать в страну. Однако по приезду в Эстонию они должны обязательно пройти двухнедельный карантин - такова стандартная практика".

Напомним , что в конце августа "Левадия" стартует в квалификации Лиги Европы. Победители стартовых раундов в нынешнем евросезоне будут определяться по итогам одного матча.

Опытный тренер показал результат

Францев хорошо знает кухню эстонского футбола. Летом 2014 года он возглавил силламяэский "Калев", который находился в середине турнирной таблицы. Без какого-либо серьезного усиления калевцы выдали великолепную победную серию и завоевали тогда серебряные медали, лишь немного уступив "Левадии". Для бело-зеленых это был последний чемпионский титул.

Позже Францев возглавил ныммеский "Калью", который привел в 2018 году к победе в чемпионате страны с уникальным результатом - ни одного поражения в сезоне!

Босс "Левадии" Виктора Левада был очень впечатлен работой российского специалиста в эстонских клубах. По данным Delfi, стороны несколько раз обсуждали варианты сотрудничества, но дальше разговоров дело не пошло. Последний раз такая встреча была год назад, когда Францев уже покинул "Калью". Однако Левада в итоге продолжал доверять сербу Александру Рогичу.

К чему это привело - можно было увидеть в Лиге Европы, где "Левадия" уступила на последних секундах скромному исландскому "Стъярнану", проиграв на этом 260 000 евро.