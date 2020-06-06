06.06.2020, 04:15

Сербский футболист должен покинуть США. Его жена оскорбила протестующих


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Aleksandar Katai (paremal)
Aleksandar Katai (paremal)Foto: imago images / Gerry Schmit/Scanpix

Футбольный клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с 29-летним сербским футболистом Александром Катаем, поскольку его супруга в социальных сетях грубо оскорбила участников акции протеста.

Жена полузащитника Ти Катай в "Инстаграме" призвала "убивать это дерьмо" и назвала протестующих "мерзким скотом", сообщает "Евроспорт".

Футболист сборной Сербии опубликовал в "Инстаграме" пост, в котором отгородился от высказываний жены, но это не спасло его от последствий. Клуб сообщил о расторжении контракта с ним.

Многочисленные акции протеста в США начались после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейскому, который во время задержания применил удушающий прием, угрожает 40 лет тюремного заключения.


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