Сербский футболист должен покинуть США. Его жена оскорбила протестующих
Футбольный клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с 29-летним сербским футболистом Александром Катаем, поскольку его супруга в социальных сетях грубо оскорбила участников акции протеста.
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