Сербский футболист должен покинуть США. Его жена оскорбила протестующих

Жена полузащитника Ти Катай в "Инстаграме" призвала "убивать это дерьмо" и назвала протестующих "мерзким скотом", сообщает "Евроспорт".

Футболист сборной Сербии опубликовал в "Инстаграме" пост, в котором отгородился от высказываний жены, но это не спасло его от последствий. Клуб сообщил о расторжении контракта с ним.

Многочисленные акции протеста в США начались после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейскому, который во время задержания применил удушающий прием, угрожает 40 лет тюремного заключения.



The Galaxy will meet with F Aleksandar Katai tomorrow to determine "next steps" after his wife's incendiary social media posts about the protests. https://t.co/bJtN1FPX3e — Greg Beacham (@gregbeacham) June 4, 2020





The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8 — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020