Сенсации не произошло: "Бавария" сыграет в финале Лиги чемпионов

Как и в первом полуфинале, судьба поединка была решена уже в первые 45 минут. Нападающий "Баварии" Серж Гнабри дважды заставлял французов начинать игру с центра поля до перерыва. Под занавес встречи отличился лучший снайпер мюнхенцев Роберт Левандовски.

11-й финал "Баварии"

Свой лимит удачи "Лион", похоже, исчерпал в предыдущих матчах с итальянским "Ювентусом" и английским "Манчестер Сити".

"Бавария" в 11-й раз сыграет в финале Лиги чемпионов, 5 из них она выиграла (1974, 1975, 1976, 2001, 2013).

Лигу чемпионов снова выиграет немецкий специалист

Интересно, что наставник мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик пробился в финал Лиги чемпионов с первой попытки - "Баварию" 55-летний специалист возглавил по ходу сезона в ноябре, сменив отправленного в отставку Нико Ковача. В финале Флику будет противостоять другой немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий французский ПСЖ.

Таким образом, второй год подряд Лигу чемпионов выиграет представитель немецкой тренерской школы. Год назад "Ливерпуль" завоевал главный трофей европейского клубного футбола под руководством Юргена Клоппа.

Финальный поединок Лиги чемпионов "Бавария" - ПСЖ состоится в Лиссабоне 23 августа.