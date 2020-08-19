19.08.2020, 23:55

Сенсации не произошло: "Бавария" сыграет в финале Лиги чемпионов


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Сенсации не произошло: "Бавария" сыграет в финале Лиги чемпионов
Bayern vs LyonEPA

Определился состав финальной пары Лиги чемпионов. В решающем матче футболисты ПСЖ сыграют в Лиссабоне с германской "Баварией", которая во втором полуфинале уверенно разобралась с французским "Лионом" - 3:0 (2:0).

Как и в первом полуфинале, судьба поединка была решена уже в первые 45 минут. Нападающий "Баварии" Серж Гнабри дважды заставлял французов начинать игру с центра поля до перерыва. Под занавес встречи отличился лучший снайпер мюнхенцев Роберт Левандовски.

11-й финал "Баварии"
Свой лимит удачи "Лион", похоже, исчерпал в предыдущих матчах с итальянским "Ювентусом" и английским "Манчестер Сити".

"Бавария" в 11-й раз сыграет в финале Лиги чемпионов, 5 из них она выиграла (1974, 1975, 1976, 2001, 2013).

Лигу чемпионов снова выиграет немецкий специалист
Интересно, что наставник мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик пробился в финал Лиги чемпионов с первой попытки - "Баварию" 55-летний специалист возглавил по ходу сезона в ноябре, сменив отправленного в отставку Нико Ковача. В финале Флику будет противостоять другой немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий французский ПСЖ.

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Таким образом, второй год подряд Лигу чемпионов выиграет представитель немецкой тренерской школы. Год назад "Ливерпуль" завоевал главный трофей европейского клубного футбола под руководством Юргена Клоппа.

Финальный поединок Лиги чемпионов "Бавария" - ПСЖ состоится в Лиссабоне 23 августа.

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