20.01.2021, 21:50
Секс втроем завершился для футболистов на скамье подсудимых
Футболисты Серхи Энрик ("Эйбар") и Антонио Луна ("Жирона") наказаны испанским судом за опубликованное видео секса втроем с девушкой
Футболисты Серхи Энрик ("Эйбар") и Антонио Луна ("Жирона") наказаны испанским судом за опубликованное видео секса втроем с девушкой
Их приговорили к двум годам тюрьмы условно. Суд постановил, что футболисты виновны в записи видео без согласия девушки.
Судом было принято во внимание, что игроки признали вину и выплатили компенсацию жертве, поэтому срок был назначен условный.
Видео секс-оргии было снято в 2016 году, когда оба футболиста выступали за "Эйбар.
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