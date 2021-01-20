Секс втроем завершился для футболистов на скамье подсудимых

Их приговорили к двум годам тюрьмы условно. Суд постановил, что футболисты виновны в записи видео без согласия девушки.

Судом было принято во внимание, что игроки признали вину и выплатили компенсацию жертве, поэтому срок был назначен условный.

Видео секс-оргии было снято в 2016 году, когда оба футболиста выступали за "Эйбар.