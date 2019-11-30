СЕГОДНЯ: Жеребьевка чемпионата Европы по футболу

На Евро-2020 сыграют 24 команды, которые на первом этапе турнира будут разбиты на 6 групп. 20 участников уже известны. Последние 4 вакансии будут разыграны весной в стыковых матчах Лиги наций.

Ранее жеребьевку чемпионата Европы любители футбола ожидали с большим интересом. Нынче такого ажиотажа, кажется, нет, поскольку некоторые команды уже знают соперников. Так, сборная России сыграет на Евро-2020 с Бельгией и Данией. Сегодня этим командам осталась узнать только одного оппонента - это будет либо Уэльс, либо Дания.

Такая ситуация, когда команды уже знают соперников, вызвала возмущение у некоторых звезд европейского футбола. Бельгиец Кевин Де Брюйне раскритиковал формат жеребьевки, назвав его позором.

Финальный турнир чемпионата Европы будут принимать в 2020 году 11 стран Европы.

Жеребьевка чемпионата Европы



Группа A (Рим, Баку): Италия.

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания.

Группа C (Амстердам, Бухарест): Украина, Нидерланды.

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, победитель плей-офф Пути C.

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, победитель плей-офф Пути B.

Группа F (Будапешт, Мюнхен): Германия.

