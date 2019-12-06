СЕГОДНЯ: "Зенит" сыграет в чемпионате России вторым составом

Близится к завершению первая половина чемпионата России по футболу. Программу заключительного тура года открывает поединок в Санкт-Петербурге, где лидер первенства "Зенит" будет принимать московское "Динамо" (начало в 18:30).
Питерцы уверенно лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя московский "Локомотив" на 8 очков. Впереди у "Зенита" важнейший поединок в Лиге чемпионов против португальской "Бенфики".
Главный тренер Зенита" Сергей Семак дал понять, что поединок с "Динамо" пропустит группа ведущих игроков. Зато наверняка выйдут на поле Далер Кузяев и Ярослав Ракицкий, которые дисквалифицированы на матч с "Бенфикой" из-за перебора желтых карточек.
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