27.11.2019, 02:30

СЕГОДНЯ: "Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов


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Zenit
ZenitFoto: Alexander Galperin, Sputnik

27 ноября состоятся заключительные матчи предпоследнего тура Лиги чемпионов. Программу игрового дня откроет поединок в Санкт-Петербурге, где футболисты "Зенита будут принимать французский "Лион" (начало в 19:55).

Чемпион России занимает третье место в групповом турнире - 4 очка. Лидирует германский "Лейпциг" (9), за которым расположился французский "Лион" (7). Если "Зенит" намерен пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, ему непременно надо побеждать "Лион".

В составе гостей не сыграет из-за травмы лучший форвард команды Мемфис Депай. Поединок первого круга завершился вничью - 1:1

Лига чемпионов (27 ноября)
Группа Е
22:00 Генк (Бельгия) - Зальцбург (Австрия)
22:00 Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия)

Группа F
22:00 Барселона (Испания) - Боруссия Д (Германия)
22:00 Славия (Чехия) - Интер (Италия)

Группа G
19:55 Зенит (Россия) - Лион (Франция)
22:00 Лейпциг (Германия) - Бенфика (Португалия)

Группа H
19:55 Валенсия (Испания) - Челси (Англия)
22:00 Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды)

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