СЕГОДНЯ: "Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов

Чемпион России занимает третье место в групповом турнире - 4 очка. Лидирует германский "Лейпциг" (9), за которым расположился французский "Лион" (7). Если "Зенит" намерен пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, ему непременно надо побеждать "Лион".

В составе гостей не сыграет из-за травмы лучший форвард команды Мемфис Депай. Поединок первого круга завершился вничью - 1:1

Лига чемпионов (27 ноября)

Группа Е

22:00 Генк (Бельгия) - Зальцбург (Австрия)

22:00 Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия)

Группа F

22:00 Барселона (Испания) - Боруссия Д (Германия)

22:00 Славия (Чехия) - Интер (Италия)

Группа G

19:55 Зенит (Россия) - Лион (Франция)

22:00 Лейпциг (Германия) - Бенфика (Португалия)

Группа H

19:55 Валенсия (Испания) - Челси (Англия)

22:00 Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды)