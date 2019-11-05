СЕГОДНЯ: "Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов

Программу второго круга открывают поединки в Санкт-Петербурге и Барселоне. Чемпион России "Зенит" принимает лидера группового турнира германский "Лейпциг", который набрал 6 очков.

Первая встреча соперников двухнедельной давности в Германии завершилась поражением "Зенита" - 1:2 (1:0). Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, питерцам (они набрали с французским "Лионом" по 4 очка) необходимо побеждать на своем поле.

"Лейпциг" прибыл на берега Невы в отличном настроении. В последнем туре бундеслиги соперник "Зенита" разгромил "Майнц" со счетом 8:0 (5:0).

Лига чемпионов (4-й тур)

Группа Е

22:00 Ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия)

22:00 Наполи (Италия) - Зальцбург (Австрия)

Группа F

19:55 Барселона (Испания) - Славия (Чехия)

22:00 Боруссия Д (Германия) - Интер (Италия)

Группа G

19:55 Зенит (Россия) - Лейпциг (Германия)

22:00 Лион (Франция) - Бенфика (Португалия)

Группа H

22:00 Челси (Англия) - Аякс (Нидерланды)

22:00 Валенсия (Испания) - Лилль (Франция)