СЕГОДНЯ: "Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов
На футбольных полях Европы пройдут матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
На футбольных полях Европы пройдут матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Программу второго круга открывают поединки в Санкт-Петербурге и Барселоне. Чемпион России "Зенит" принимает лидера группового турнира германский "Лейпциг", который набрал 6 очков.
Первая встреча соперников двухнедельной давности в Германии завершилась поражением "Зенита" - 1:2 (1:0). Чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, питерцам (они набрали с французским "Лионом" по 4 очка) необходимо побеждать на своем поле.
"Лейпциг" прибыл на берега Невы в отличном настроении. В последнем туре бундеслиги соперник "Зенита" разгромил "Майнц" со счетом 8:0 (5:0).
Лига чемпионов (4-й тур)
Группа Е
22:00 Ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия)
22:00 Наполи (Италия) - Зальцбург (Австрия)
Группа F
19:55 Барселона (Испания) - Славия (Чехия)
22:00 Боруссия Д (Германия) - Интер (Италия)
Группа G
19:55 Зенит (Россия) - Лейпциг (Германия)
22:00 Лион (Франция) - Бенфика (Португалия)
Группа H
22:00 Челси (Англия) - Аякс (Нидерланды)
22:00 Валенсия (Испания) - Лилль (Франция)
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