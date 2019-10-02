СЕГОДНЯ: "Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов

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Zenit Foto: Alexander Galperin, Sputnik

Второй тур групповой стадии Лиги чемпионов завершат 8 поединков. Центральный из них пройдет в Каталонии, где испанская "Барселона" будет принимать лидера чемпионата Италии "Интер".