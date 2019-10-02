02.10.2019, 01:00
СЕГОДНЯ: "Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов
Второй тур групповой стадии Лиги чемпионов завершат 8 поединков. Центральный из них пройдет в Каталонии, где испанская "Барселона" будет принимать лидера чемпионата Италии "Интер".
Группа Е
19:55 Генк (Бельгия) - Наполи (Италия)
22:00 Ливерпуль (Англия) - Зальцбург (Австрия)
Группа F
19:55 Славия (Чехия) - Боруссия Д (Германия)
22:00 Барселона (Испания) - Интер (Италия)
Группа G
22:00 Лейпциг (Германия) - Лион (Франция)
22:00 Зенит (Россия) - Бенфика (Португалия)
Группа H
22:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)
22:00 Валенсия (Испания) - Аякс (Нидерланды)
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