02.12.2020, 02:05

СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси", ПСЖ и "Барса" сыграют в Лиге чемпионов


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Neymar ja Kylian Mbappe võivad lõpuks rõõmustada - PSG on Meistrite liigas poolfinaalis.
Neymar ja Kylian Mbappe Foto: POOL, Reuters/Scanpix

Программу предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов завершат 8 матчей. Центральный поединок дня пройдет в Англии, где "Манчестер Юнайтед" будет принимать французский ПСЖ (начало в 22:00).

Обе команды еще не обеспечили себе выход в весеннюю стадию турнира. Первая встреча соперников, состоявшаяся в Париже, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Лига чемпионов (5-й тур - 2 декабря)
Группа Е
19:55 Краснодар (Россия) - Ренн (Франция)
22:00 Севилья (Испания) - Челси (Англия)

Группа F
22:00 Боруссия Д (Германия) - Лацио (Италия)
22:00 Брюгге (Бельгия) - Зенит (Россия)

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Группа G
22:00 Ференцварош (Венгрия) - Барселона (Испания)
22:00 Ювентус (Италия) - Динамо (Украина)

Группа H
19:55 Башакшехир (Турция) - Лейпциг (Германия)
22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - ПСЖ (Франция)

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