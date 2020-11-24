СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов

Выступающая без потерь в Лиге чемпионов испанская "Барселона" второй круг турнир начинает гостевым поединком с киевским "Динамо". Украинский клуб три недели назад испытывал большие кадровые проблемы из-за коронавируса, но уступил "Барсе" с минимальным счетом 1:2.

К ответному поединку ситуация у киевлян с игроками выглядит получше, зато у "Барселона" проблем хватает - по различным причинам не смогут выйти на поле Месси, Пике Бускетс, Фати, Роберто, Де Йонг.

Накануне приезда в Киев "Барса" проиграла в гостях мадридскому клубу "Атлетико" (0:1) и опустилась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании . От лидера "Реал Сосьедада" она отстает на 10 очков.

Лига чемпионов

Группа E

19:55 Краснодар (Россия) - Севилья (Испания)

19:55 Ренн (Франция) - Челси (Англия)

Группа F

22:00 Боруссия Д (Германия) - Брюгге (Бельгия)

22:00 Лацио (Италия) - Зенит (Россия)

Группа G

22:00 Динамо (Украина) - Барселона (Испания)

22:00 Ювентус (Италия) - Ференцварош (Венгрия)

Группа H

22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Башакшехир (Турция)

22:00 ПСЖ (Франция) - Лейпциг (Германия)