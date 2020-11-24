24.11.2020, 02:25

СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов


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СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов
FC BarcelonaAFP

На футбольных полях Европы начинается второй круг группового этапа Лиги чемпионов.

Выступающая без потерь в Лиге чемпионов испанская "Барселона" второй круг турнир начинает гостевым поединком с киевским "Динамо". Украинский клуб три недели назад испытывал большие кадровые проблемы из-за коронавируса, но уступил "Барсе" с минимальным счетом 1:2.

К ответному поединку ситуация у киевлян с игроками выглядит получше, зато у "Барселона" проблем хватает - по различным причинам не смогут выйти на поле Месси, Пике Бускетс, Фати, Роберто, Де Йонг.

Накануне приезда в Киев "Барса" проиграла в гостях мадридскому клубу "Атлетико" (0:1) и опустилась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании . От лидера "Реал Сосьедада" она отстает на 10 очков.

Лига чемпионов
Группа E
19:55 Краснодар (Россия) - Севилья (Испания)
19:55 Ренн (Франция) - Челси (Англия)

Группа F
22:00 Боруссия Д (Германия) - Брюгге (Бельгия)
22:00 Лацио (Италия) - Зенит (Россия)

Группа G
22:00 Динамо (Украина) - Барселона (Испания)
22:00 Ювентус (Италия) - Ференцварош (Венгрия)

Группа H
22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Башакшехир (Турция)
22:00 ПСЖ (Франция) - Лейпциг (Германия)

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