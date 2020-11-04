СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов

На экваторе турнира чемпион России "Зенит" принимает дома одного из лидеров F-группы итальянский "Лацио". Питерцы проиграли оба стартовых поединка, а римляне набрали в них 4 очка. Обе команды испытывают кадровые проблемы перед игрой на "Газпром-Арене". Чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Зениту" надо обязательно побеждать "Лацио".

Лига чемпионов (3-й тур)

Группа Е

22:00 Челси (Англия) - Ренн (Франция)

22:00 Севилья (Испания) - Краснодар (Россия)

Группа F

19:55 Зенит (Россия) - Лацио (Италия)

22:00 Брюгге (Бельгия) - Боруссия Д (Германия)

Группа G

22:00 Барселона (Испания) - Динамо (Украина)

22:00 Ференцварош (Венгрия) - Ювентус (Италия)

Группа H

19:55 Башакшехир (Турция) - Манчестер Юнайтед (Англия)

22:00 Лейпциг (Германия) - ПСЖ (Франция)