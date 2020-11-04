СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов
На футбольных полях Европы пройдут заключительные матчи первого круга групповой стадии Лиги чемпионов.
На футбольных полях Европы пройдут заключительные матчи первого круга групповой стадии Лиги чемпионов.
На экваторе турнира чемпион России "Зенит" принимает дома одного из лидеров F-группы итальянский "Лацио". Питерцы проиграли оба стартовых поединка, а римляне набрали в них 4 очка. Обе команды испытывают кадровые проблемы перед игрой на "Газпром-Арене". Чтобы сохранить шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Зениту" надо обязательно побеждать "Лацио".
Лига чемпионов (3-й тур)
Группа Е
22:00 Челси (Англия) - Ренн (Франция)
22:00 Севилья (Испания) - Краснодар (Россия)
Группа F
19:55 Зенит (Россия) - Лацио (Италия)
22:00 Брюгге (Бельгия) - Боруссия Д (Германия)
Группа G
22:00 Барселона (Испания) - Динамо (Украина)
22:00 Ференцварош (Венгрия) - Ювентус (Италия)
Группа H
19:55 Башакшехир (Турция) - Манчестер Юнайтед (Англия)
22:00 Лейпциг (Германия) - ПСЖ (Франция)
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