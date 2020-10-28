СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов

Когда в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие эксперты предвкушали дуэль Криштиану Роналду с Лионелем Месси. Однако их очное противостояние в Турине не состоится, поскольку нападающий "Юве" Роналду окончательно еще не излечился от коронавируса.

Дебютант групповой стадии Лиги чемпионов "Краснодар" будет принимать английский "Челси". Если в большинстве стран поединки Лиги чемпионов проходят без зрителей, то на российские стадионы разрешен 30-процентный допуск болельщиков от вместимости арены. Поможет ли поддержка зрителей "Краснодару"?

Любопытная дуэль пройдет в Будапеште, где венгерский "Ференцварош", который тренирует бывший форвард сборной Украины" Сергей Ребров, будет принимать киевское "Динамо".

В свете остро обострившихся в последние дни политических отношений между Турцией и Францией интерес вызывает противостояние в Стамбуле, где "Башакшехир" будет принимать ПСЖ.

Лига чемпионов (2-й тур)

Группа Е

19:55 Краснодар (Россия) - Челси (Англия)

22:00 Севилья (Испания) - Ренн (Франция)



Группа F

22:00 Боруссия Д (Германия) - Зенит (Россия)

22:00 Брюгге (Бельгия) - Лацио (Италия)



Группа G

22:00 Ференцварош (Венгрия) - Динамо (Украина)

22:00 Ювентус (Италия) - Барселона (Испания)



Группа H

19:55 Башакшехир (Турция) - ПСЖ (Франция)

22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Лейпциг (Германия)

