СЕГОДНЯ: "Зенит", "Челси" и "Барселона" сыграют в Лиге чемпионов
В центральном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" принимает на своем поле испанскую "Барселону" (начало в 22:00).
В центральном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" принимает на своем поле испанскую "Барселону" (начало в 22:00).
Когда в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, многие эксперты предвкушали дуэль Криштиану Роналду с Лионелем Месси. Однако их очное противостояние в Турине не состоится, поскольку нападающий "Юве" Роналду окончательно еще не излечился от коронавируса.
Дебютант групповой стадии Лиги чемпионов "Краснодар" будет принимать английский "Челси". Если в большинстве стран поединки Лиги чемпионов проходят без зрителей, то на российские стадионы разрешен 30-процентный допуск болельщиков от вместимости арены. Поможет ли поддержка зрителей "Краснодару"?
Любопытная дуэль пройдет в Будапеште, где венгерский "Ференцварош", который тренирует бывший форвард сборной Украины" Сергей Ребров, будет принимать киевское "Динамо".
В свете остро обострившихся в последние дни политических отношений между Турцией и Францией интерес вызывает противостояние в Стамбуле, где "Башакшехир" будет принимать ПСЖ.
Лига чемпионов (2-й тур)
Группа Е
19:55 Краснодар (Россия) - Челси (Англия)
22:00 Севилья (Испания) - Ренн (Франция)
Группа F
22:00 Боруссия Д (Германия) - Зенит (Россия)
22:00 Брюгге (Бельгия) - Лацио (Италия)
Группа G
22:00 Ференцварош (Венгрия) - Динамо (Украина)
22:00 Ювентус (Италия) - Барселона (Испания)
Группа H
19:55 Башакшехир (Турция) - ПСЖ (Франция)
22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Лейпциг (Германия)
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