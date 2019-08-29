29.08.2019, 04:35

СЕГОДНЯ: "Зенит", "Барса" и "Ливерпуль" узнают соперников в Лиге чемпионов


rus.delfi.ee
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Zenit
ZenitFoto: Alexander Galperin, Sputnik

29 августа в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. 32 футбольных клуба узнают своих соперников в главном еврокубковом турнире.

Чемпион России "Зенит" попал в первую корзину. В ней также находятся гранды европейского футбола - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), испанская "Барселона", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ и германская "Бавария". Эти клубы на "Газпром-Арене" осенью не сыграют.

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