СЕГОДНЯ: Замахнется ли "Легион" на европейскую мечту?

К нынешнему розыгрышу Кубка Эстонии приковано повышенное внимание, поскольку по итогам текущего чемпионата страны путевки в европейские кубковые турниры получат только победитель "Премиум-лиги" и серебряный призер.

Еще одно место в новый еврокубковый турнир Лигу конференций, который УЕФА планирует запустить со следующего сезона, достанется победителю Кубка Эстонии.

С обладателями первых двух путевок (через чемпионат Эстонии), похоже, все уже ясно - они достанутся "Флоре" и, скорее всего, "Пайде", которые сегодня проведут между собой на "А Ле Кок Арене" перенесенный поединок 21-го тура. А вот кто станет обладателем Кубка Эстонии - большой вопрос. Претендентов хватает. Побороться за европейскую мечту может даже "Легион". Его последняя очная встреча с "Калью", состоявшаяся в начале октября, не выявила победителя - 1:1.

Ранее в четвертьфинал Кубка Эстонии уже пробились "Левадия", таллиннский "Калев" и тартуская "Таммека".