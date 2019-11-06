СЕГОДНЯ: "Ювентус" сыграет в Москве, "Манчестер Сити" - в Милане
На футбольных полях Европы пройдут заключительные матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В среду могут определиться первые участники плей-офф.
На футбольных полях Европы пройдут заключительные матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В среду могут определиться первые участники плей-офф.
Шанс досрочно пробиться в 1/8 финала имеют ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Для этого им надо победить своих соперников.
Группа А
22:00 ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия)
22:00 Реал (Испания) - Галатасарай (Турция)
Группа В
19:55 Бавария (Германия) - Олимпиакос (Греция)
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Тоттенхэм (Англия)
Группа С
22:00 Аталанта (Италия) - Манчестер Сити (Англия)
22:00 Динамо (Хорватия) - Шахтер (Украина)
Группа D
19:55 Локомотив (Россия) - Ювентус (Италия)
22:00 Байер (Германия) - Атлетико (Испания)
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