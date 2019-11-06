СЕГОДНЯ: "Ювентус" сыграет в Москве, "Манчестер Сити" - в Милане

Шанс досрочно пробиться в 1/8 финала имеют ПСЖ, "Бавария", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Для этого им надо победить своих соперников.

Группа А

22:00 ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия)

22:00 Реал (Испания) - Галатасарай (Турция)

Группа В

19:55 Бавария (Германия) - Олимпиакос (Греция)

22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Тоттенхэм (Англия)

Группа С

22:00 Аталанта (Италия) - Манчестер Сити (Англия)

22:00 Динамо (Хорватия) - Шахтер (Украина)

Группа D

19:55 Локомотив (Россия) - Ювентус (Италия)

22:00 Байер (Германия) - Атлетико (Испания)