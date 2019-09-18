СЕГОДНЯ: Второй игровой день Лиги чемпионов

В 19.55 по таллиннскому времени начнутся матчи "Олимпиакос" — "Тоттенхем" и "Брюгге" — "Галатасарай". Через два часа к ним присоединятся "Бавария" — "Црвена Звезда", "Шахтер" — "Манчестер Сити", "Динамо Загреб" — "Аталанта", "Атлетико" — "Ювентус", "Байер" — "Локомотив" и "ПСЖ" — "Реал".

Отметим, что московский "Локомотив" до этого ни разу не встречался в рамках еврокубковых турниров с леверкузенским "Байером".

"Байер" играл против российских команд 11 раз (четыре победы, три поражения, четыре ничьи). Последним соперником из России для немецкого клуба стал "Краснодар". В 1/16 финала предыдущего розыгрыша Лиги Европы команды дважды сыграли вничью (0:0, 1:1). Благодаря голу в гостях "Краснодар" вышел в следующий раунд.

"Локомотив" восемь раз встречался с немецкими клубами, одержав при этом всего одну победу и потерпев семь поражений. Единственного успеха железнодорожники добились в сентябре 1995 года, обыграв мюнхенскую "Баварию" со счетом 1:0.

Две последние встречи против клубов из Германии "Локомотив" провел в сезоне-2018/19, оба раза уступив "Шальке" со счетом 0:1 на групповом этапе Лиги чемпионов.