СЕГОДНЯ: Васильев против Васильева. Кто победит в Лиллекюла?

Месяц назад соперники уже встречались между собой в поединке первого круга. Подопечные Юргена Хенна тактически грамотно провели тот поединок и одержали крупную победу - 4:0 (2:0). Два мяча тогда забил Константин Васильев.

В "Левадии" на прошлой неделе произошла смена главного тренера. Вместо Мартина Рейма бразды правления принял Владимир Васильев. В своем первом матче под его руководством "Левадия" разбила "Легион" - 4:0. Однако дебютант "Премиум-лиги", у которого отсутствует нападение, все-таки не та команда, по игре с которой можно делать далеко идущие выводы.

Программу 13-го тура накануне открыли два поединка в Таллинне и Пайде. "Легион" не смог удержать победный счет с "Курессааре", пропустив мяч на 95-й минуте - 1:1 (0:0). "Калью" победил в гостях амбициозный "Пайде" - 3:1 (1:1).