12.08.2020, 13:15

СЕГОДНЯ: В Португалии начинается "Финал восьми" Лиги чемпионов


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СЕГОДНЯ: В Португалии начинается "Финал восьми" Лиги чемпионов
PSGREUTERS

В Лиссабоне начинается финальный турнир Лиги чемпионов. Борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе начинают 8 клубов.

Многие эксперты сравнивают "Финал восьми" с чемпионатом мира, поскольку у команд нет права на ошибку: если прежде победители определялись по итогам двух матчей, то теперь судьба противостояния решится в одном поединке.

Лига чемпионов - 1/4 финала
12 августа (среда)
22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)

13 августа (четверг)
22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)

14 августа (пятница)
22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия)

15 августа (суббота)
22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа

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