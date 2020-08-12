СЕГОДНЯ: В Португалии начинается "Финал восьми" Лиги чемпионов
В Лиссабоне начинается финальный турнир Лиги чемпионов. Борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе начинают 8 клубов.
В Лиссабоне начинается финальный турнир Лиги чемпионов. Борьбу за главный трофей в европейском клубном футболе начинают 8 клубов.
Многие эксперты сравнивают "Финал восьми" с чемпионатом мира, поскольку у команд нет права на ошибку: если прежде победители определялись по итогам двух матчей, то теперь судьба противостояния решится в одном поединке.
Лига чемпионов - 1/4 финала
12 августа (среда)
22:00 Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция)
13 августа (четверг)
22:00 Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания)
14 августа (пятница)
22:00 Барселона (Испания) – Бавария (Германия)
15 августа (суббота)
22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)
Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Зверское убийство в центре Москвы: жуткие подробности
МВД усилит контроль за перевозкой туристов в Абхазии