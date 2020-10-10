СЕГОДНЯ: Украина принимает Германию и еще 6 матчей Лиги наций

10 октября на футбольных полях Европы пройдут матчи третьего тура Лиги наций. Наибольший интерес в субботней программе вызывает поединок в Киеве, где сборная Украины будет принимать Германию (начало в 21:45).
Обе команды в минувшую среду проверили силы в товарищеских матчах. Германия упустила дома победу в поединке с Турцией (3:3), а обескровленная кадровыми потерями Украина потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв в гостях Франции (1:7).
Лига наций (3-й тур) Дивизион А 21:45 Украина - Германия 21:45 Испания - Швейцария
Дивизион С 16:00 Люксембург - Кипр 16:00 Черногория - Азербайджан
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