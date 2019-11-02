СЕГОДНЯ: Три игрока "Левадии" дисквалифицированы на матч с "Калью"
В предпоследнем туре чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" принимает на "А Ле Кок Арене" прошлогоднего чемпиона "Калью" (начало в 16:00).
В предпоследнем туре чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" принимает на "А Ле Кок Арене" прошлогоднего чемпиона "Калью" (начало в 16:00).
В этом поединке может определиться серебряный призер первенства. "Левадия" на очко опережает ныммесцев и в случае победы гарантирует себе второе место.
Интересно, что "Калью" проиграл меньше всех матчей в чемпионате (только 2 поражения), зато ныммесцы оказались самой миролюбивой командой чемпионата, сыграв 10 раз вничью.
Последний раз соперники встречались между собой на прошлой неделе в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии. Тот поединок завершился победой "Калью" со счетом 2:1.
"Левадия" испытывает кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не смогут выйти на поле в предстоящем матче сразу три игрока - Богдан Ващук, Морелли и Кирилл Нестеров.
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