СЕГОДНЯ: Суперкубок УЕФА или коронавирусная бомба?
24 сентября в Будапеште пройдет поединок за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов германская "Бавария" сыграет с сильнейшей командой Лиги Европы испанской "Севильей" (начало в 22:00).
24 сентября в Будапеште пройдет поединок за Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов германская "Бавария" сыграет с сильнейшей командой Лиги Европы испанской "Севильей" (начало в 22:00).
Поединок "Бавария" - "Севилья" станет первым матчем во время пандемии, на который УЕФА допустил зрителей. Ожидается 20 000 зрителей. Болельщикам обеих команд выделили по 3000 билетов, еще 14 000 получили венгерские любители футбола.
Между тем эпидемиологическая ситуация на берегах Дуная осложняется с каждым днем - Венгрию (население 9,7 млн человек) накрыла вторая волна коронавируса. Если 22 сентября в стране выявили 633 случая заражения, то 23 сентября уже 951.
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