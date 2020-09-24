СЕГОДНЯ: Суперкубок УЕФА или коронавирусная бомба?

Поединок "Бавария" - "Севилья" станет первым матчем во время пандемии, на который УЕФА допустил зрителей. Ожидается 20 000 зрителей. Болельщикам обеих команд выделили по 3000 билетов, еще 14 000 получили венгерские любители футбола.

Между тем эпидемиологическая ситуация на берегах Дуная осложняется с каждым днем - Венгрию (население 9,7 млн человек) накрыла вторая волна коронавируса. Если 22 сентября в стране выявили 633 случая заражения, то 23 сентября уже 951.