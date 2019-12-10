СЕГОДНЯ: Сумеют ли "Зенит" и "Ливерпуль" выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Лидер чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" занимает первое место в групповом турнире Лиги чемпионов - 10 очков, однако еще не гарантировал себе выход в 1/8 финала. В гостевом поединке в "Зальбургом" (7) английский клуб устроит и ничья, тогда как австрийцам нужна победа с минимальным счетом.

У "Зенита" кадровые потери

В непростой ситуации находится лидер первенства России "Зенит" (7), занимающий второе место в своей группе. Даже победа в гостях над португальской "Бенфикой" не гарантирует питерцам выход в следующий раунд Лиги чемпионов. К тому же "Зенит" ослаблен дисквалификациями и травмами.

Лидирует германский "Лейпциг" (10), досрочно обеспечивший пропуск в весеннюю часть турнира. В заключительном туре немцы сыграют на выезде с французским "Лионом" (7). Если три команды наберут 10 очков, то лишним окажется "Зенит".

Лига чемпионов (10 декабря)

Группа Е

19:55 Зальцбург (Австрия) - Ливерпуль (Англия)

19:55 Наполи (Италия) - Генк (Бельгия)

Таблица: Ливерпуль - 10 очков, Неаполь (9), Зальцбург (7), Генк (1);

Группа F

22:00 Интер (Италия) - Барселона (Испания)

22:00 Боруссия Д (Германия) - Славия (Чехия)

Таблица: Барселона - 11 очков, Интер (7), Боруссия Д (7), Славия (2);

Группа G

22:00 Бенфика (Португалия) - Зенит (Россия)

22:00 Лион (Франция) - Лейпциг (Германия)

Таблица: Лейпциг - 10 очков, "Зенит" (7), Лилль (7), Бенфика (4);

Группа Н

22:00 Аякс (Нидерланды) - Валенсия (Испания)

22:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция)

Таблица: Аякс - 10 очков, Валенсия (8), Челси (8), Лилль (1);