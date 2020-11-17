СЕГОДНЯ: Сумеют ли молодые эстонские таланты удивить футбольный мир?

Молодые эстонские таланты занимают предпоследнее место в групповом турнире. Единственную победу подопечные Игоря Принса одержали над Латвией.

Первая встреча с болгарскими сверстниками завершилась год назад в Таллинне крупным поражением хозяев поля со счетом 0:4.

Победитель отборочной группы определился еще в октябре - им стала сборная России, которая впервые с 2013 года пробилась в финальный турнир молодежного чемпионата Европы.