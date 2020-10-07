СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболисты победить 131-ю команду мира?

7 октября футболисты сборной Эстония в товарищеском матче сыграют на "А Ле Кок Арене" с Литвой (начало в 19:00).
Накануне отлета в Таллинн у одного из игроков литовской команды было выявлено заражение коронавирусом. Футболиста изолировали, о случившемся поставили в известность УЕФА.
Сопоставимые по силам соперники
Обе команды не блещут в последнее время. Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает 10 матчей - последняя победа была одержана в марте 2019 года над Гибралтаром (1:0).
У литовцев дела обстоят в последнее время чуть получше. В сентябре они
одержали неожиданную победу на выезде в рамках Лиги наций над Албанией (1:0), хотя ранее их безвыигрышная серия в 2018-2019 годах растянулась на 15 матчей. Неудивительно, что в рейтинге ФИФА Литва занимает 131-е место (у Эстонии 108-я позиция).
Простор для экспериментов
Поскольку впереди у национальных сборных по два поединка в рамках Лиги наций, то наставники противоборствующих команд наверняка поэкспериментируют с составами.
Последний раз соперники встречались между собой в мае 2018 года в Балтийском кубке. Тот поединок завершился победой сборной Эстонии со счетом 2:0.
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