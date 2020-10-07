СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболисты победить 131-ю команду мира?

Накануне отлета в Таллинн у одного из игроков литовской команды было выявлено заражение коронавирусом. Футболиста изолировали, о случившемся поставили в известность УЕФА.

Сопоставимые по силам соперники

Обе команды не блещут в последнее время. Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает 10 матчей - последняя победа была одержана в марте 2019 года над Гибралтаром (1:0).

У литовцев дела обстоят в последнее время чуть получше. В сентябре они

одержали неожиданную победу на выезде в рамках Лиги наций над Албанией (1:0), хотя ранее их безвыигрышная серия в 2018-2019 годах растянулась на 15 матчей. Неудивительно, что в рейтинге ФИФА Литва занимает 131-е место (у Эстонии 108-я позиция).

Простор для экспериментов

Поскольку впереди у национальных сборных по два поединка в рамках Лиги наций, то наставники противоборствующих команд наверняка поэкспериментируют с составами.

Последний раз соперники встречались между собой в мае 2018 года в Балтийском кубке. Тот поединок завершился победой сборной Эстонии со счетом 2:0.