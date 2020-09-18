18.09.2020, 15:22
СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболистки победить в гостях Косово?
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Косово (начало в 20:00).
В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Косово (начало в 20:00).
Первая встреча соперниц осенью прошлого года завершилась в Тарту победой косовских футболисток - 2:1.
В турнирной таблице сборная Эстонии делит последнее место с Турцией - обе команды набрали в предыдущих матчах по одному очку.
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