18.09.2020, 15:22

СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболистки победить в гостях Косово?


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Naiste EM-valiksari - Eesti vs Kosovo
Naiste EM-valiksari - Eesti vs KosovoFoto: Argo Ingver

В отборочном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Косово (начало в 20:00).

Первая встреча соперниц осенью прошлого года завершилась в Тарту победой косовских футболисток - 2:1.

В турнирной таблице сборная Эстонии делит последнее место с Турцией - обе команды набрали в предыдущих матчах по одному очку.

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