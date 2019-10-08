08.10.2019, 02:50

СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболистки победить косоварок?


rus.delfi.ee
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Naiste jalgpall Eesti vs Holland
Naiste jalgpall Eesti vs HollandFoto: Risto Pirnpuu

В отборочном матче чемпионата Европы по футболу женская сборная Эстонии принимает в Тарту Косово (начало в 19:15).

Эстонские футболистки в трех сыгранных матчах набрали одно очко, сыграв в предыдущем туре вничью в гостях с Турцией - 0:0.

Косоварки провели два поединка, в которых одержали одну победу над турчанками - 2:0.

Ранее сборные Эстонии и Косово между собой не встречались.

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