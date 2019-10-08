СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболистки победить косоварок?

Эстонские футболистки в трех сыгранных матчах набрали одно очко, сыграв в предыдущем туре вничью в гостях с Турцией - 0:0.

Косоварки провели два поединка, в которых одержали одну победу над турчанками - 2:0.

Ранее сборные Эстонии и Косово между собой не встречались.