08.10.2019, 02:50
СЕГОДНЯ: Сумеют ли эстонские футболистки победить косоварок?
В отборочном матче чемпионата Европы по футболу женская сборная Эстонии принимает в Тарту Косово (начало в 19:15).
В отборочном матче чемпионата Европы по футболу женская сборная Эстонии принимает в Тарту Косово (начало в 19:15).
Эстонские футболистки в трех сыгранных матчах набрали одно очко, сыграв в предыдущем туре вничью в гостях с Турцией - 0:0.
Косоварки провели два поединка, в которых одержали одну победу над турчанками - 2:0.
Ранее сборные Эстонии и Косово между собой не встречались.
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