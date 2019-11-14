СЕГОДНЯ: Сумеют ли Англия и Франция выйти на Евро-2020?
14-16 ноября будут сыграны матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
14-16 ноября будут сыграны матчи предпоследнего тура отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном турнире чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира. Остальные 4 команды станут известны весной по итогам Лиги наций.
В настоящий момент путевки на Евро-2020 завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания. Теперь с каждым игровым днем число участников финального турнира будет увеличиваться. В четверг пропуск на Евро-2020 могут завоевать Англия, Чехия, Франция и Турция.
Группа А
21:45 Чехия - Косово
21:45 Англия - Черногория
Группа В
21:45 Португалия - Литва
21:45 Сербия - Люксембург
Группа Н
19:00 Турция - Исландия
21:45 Албания - Андорра
21:45 Франция - Молдавия
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Сын Роберта Кеннеди раскрыл имя настоящего убийцы отца
600 литров яда: россияне умирают от подсолнечного масла
Жители России в опасности! О чем предупредил Сноуден
Даже не думайте хранить яйца на дверце холодильника