СЕГОДНЯ: Сумеют ли Англия и Франция выйти на Евро-2020?

На Евро-2020 выступят 24 команды. В отборочном турнире чемпионата Европы определятся 20 участников финального турнира. Остальные 4 команды станут известны весной по итогам Лиги наций.

В настоящий момент путевки на Евро-2020 завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания. Теперь с каждым игровым днем число участников финального турнира будет увеличиваться. В четверг пропуск на Евро-2020 могут завоевать Англия, Чехия, Франция и Турция.

Группа А

21:45 Чехия - Косово

21:45 Англия - Черногория

Группа В

21:45 Португалия - Литва

21:45 Сербия - Люксембург

Группа Н

19:00 Турция - Исландия

21:45 Албания - Андорра

21:45 Франция - Молдавия