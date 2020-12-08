СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" одержать первую победу в Лиге чемпионов?

Со спортивной точки зрения предстоящий поединок не имеет значения. "Зенит" провалил евросезон и досрочно занял последнее место в группе, а представитель Бундеслиги уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Зато остался финансовый стимул - за каждую победу на групповой стадии УЕФА выплачивает клубам по 2,7 млн евро. К тому же "Зенит" еще ни разу не познал радость победы в турнире.

Лига чемпионов (6-й тур - 8 декабря)

Группа Е

22:00 Челси (Англия) - Краснодар (Россия)

22:00 Ренн (Франция) - Севилья (Испания)

Группа F

19:55 Зенит (Россия) Боруссия Д (Германия)

19:55 Лацио (Италия) - Брюгге (Бельгия)

Группа G

22:00 Барселона (Испания) - Ювентус (Италия)

22:00 Динамо (Украина) - Ференцварош (Венгрия)

Группа H

22:00 ПСЖ (Франция) - Башакшехир (Турция)

22:00 Лейпциг (Германия) - Манчестер Юнайтед (Англия)