СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" одержать первую победу в Лиге чемпионов?
В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов футболисты "Зенита" принимают на "Газпром-Арене" дортмундскую "Боруссию" (начало в 19:55).
В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов футболисты "Зенита" принимают на "Газпром-Арене" дортмундскую "Боруссию" (начало в 19:55).
Со спортивной точки зрения предстоящий поединок не имеет значения. "Зенит" провалил евросезон и досрочно занял последнее место в группе, а представитель Бундеслиги уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Зато остался финансовый стимул - за каждую победу на групповой стадии УЕФА выплачивает клубам по 2,7 млн евро. К тому же "Зенит" еще ни разу не познал радость победы в турнире.
Лига чемпионов (6-й тур - 8 декабря)
Группа Е
22:00 Челси (Англия) - Краснодар (Россия)
22:00 Ренн (Франция) - Севилья (Испания)
Группа F
19:55 Зенит (Россия) Боруссия Д (Германия)
19:55 Лацио (Италия) - Брюгге (Бельгия)
Группа G
22:00 Барселона (Испания) - Ювентус (Италия)
22:00 Динамо (Украина) - Ференцварош (Венгрия)
Группа H
22:00 ПСЖ (Франция) - Башакшехир (Турция)
22:00 Лейпциг (Германия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
За что люди ненавидят Lexus NX
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно