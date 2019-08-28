СЕГОДНЯ: Сумеет ли "СМС-раха" удивить чемпиона Франции?

28 августа в Таллинне стартует групповой турнир Лиги чемпионов по футзалу. Соперниками виймсиского "СМС-раха" на паркете спортхолла "Калев" будут французский "Тулон", финское "Динамо" и албанская "Тирана". Все матчи этого турнира покажет Delfi TV.
Чемпион Эстонии "СМС-раха" дебютирует на международной арене, тогда как его соперники имеют опыт выступления в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Главными претендентами на единственную путевку в следующий раунд турнира считаются французы и финны.
В первом туре группового этапа чемпион Эстонии сразится с французским "Тулоном" (начало в 19:30).
Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
16:30 Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания)
19:30 СМС (Эстония) - Тулон (Франция)
29 августа (четверг)
16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)
19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)
31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
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