СЕГОДНЯ: Сумеет ли "СМС Раха" победить в Лиге чемпионов финское "Динамо"?
Во втором туре предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов "СМС Раха" сыграет в спортхолле "Калев" с финским "Динамо". Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:30).
Во втором туре предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов "СМС Раха" сыграет в спортхолле "Калев" с финским "Динамо". Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:30).
Накануне "Динамо" с минимальным счетом 1:0 одолело албанскую "Тирану", а "СМС" в драматичной концовке упустил победу на последней секунде в поединке с французским "Тулоном" - 5:5.
Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5
29 августа (четверг)
16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)
19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)
31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)
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