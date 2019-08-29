29.08.2019, 01:40

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "СМС Раха" победить в Лиге чемпионов финское "Динамо"?


rus.delfi.ee
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Во втором туре предварительного раунда футзальной Лиги чемпионов "СМС Раха" сыграет в спортхолле "Калев" с финским "Динамо". Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:30).

Накануне "Динамо" с минимальным счетом 1:0 одолело албанскую "Тирану", а "СМС" в драматичной концовке упустил победу на последней секунде в поединке с французским "Тулоном" - 5:5.

Расписание игр Лиги чемпионов
28 августа (среда)
Динамо (Финляндия) - Тирана (Албания) 1:0
СМС (Эстония) - Тулон (Франция) 5:5

29 августа (четверг)
16:30 Тулон (Франция) - Динамо (Финляндия)
19:30 СМС (Эстония) - Тирана (Албания)

31 августа (суббота)
16:30 Тирана (Албания) - Тулон (Франция)
19:30 СМС (Эстония) - Динамо (Финляндия)

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