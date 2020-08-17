17.08.2020, 00:10
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Шахтер" выйти в финал Лиги Европы?
В Германии близится к завершению финальный раунд Лиги Европы. Первым финалистом турнира стала испанская "Севилья", одолевшая английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (1:1).
В Германии близится к завершению финальный раунд Лиги Европы. Первым финалистом турнира стала испанская "Севилья", одолевшая английский "Манчестер Юнайтед" - 2:1 (1:1).
"Севилья" в 6-й раз пробилась в финал Лиги Европы (раньше у турнира было другое название - Кубок УЕФА). 5 предыдущих финалов она выиграла (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).
Соперником испанских футболистов в решающем поединке будет победитель второго полуфинального матча между украинским "Шахтером" и итальянским "Интером" (начало в 22:00).
На предыдущей стадии Лиги Европы "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" - 4:1, а "Интер" обыграл германский "Байер" - 2:1.
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