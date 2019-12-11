11.12.2019, 03:55

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Шахтер" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов?


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Manchester City vs Shakhtar
Manchester City vs Shakhtar Foto: OLI SCARFF, AFP

11 декабря будут сыграны последние матчи группового этапа в футбольной Лиге чемпионов.

В плей-офф выступят 16 команд. Перед последним днем известны уже 14 участников 1/8 финала. Самая запутанная ситуация в группе, где выступает чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Победитель этой группы уже известен - английский "Манчестер Сити" - 11 очков. На вторую вакансию претендуют "Шахтер" (6), хорватское "Динамо" (5) и "Аталанта" (4). Горняки в последнем туре принимают "Аталанту".

Лига чемпионов (11 декабря)
Группа А
22:00 Брюгге (Бельгия) - Реал (Испания)
22:00 ПСЖ (Франция) - Галатасарай (Турция)

Группа В
22:00 Бавария (Германия) - Тоттенхэм (Англия)
22:00 Олимпиакос (Греция) - Црвена Звезда (Сербия)

Группа С
19:55 Динамо (Хорватия) - Манчестер Сити (Англия)
19:55 Шахтер (Украина) - Аталанта (Италия)

Группа D
22:00 Атлетико (Испания) - Локомотив (Россия)
22:00 Байер (Германия) - Ювентус (Италия)

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