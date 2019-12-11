СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Шахтер" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов?

В плей-офф выступят 16 команд. Перед последним днем известны уже 14 участников 1/8 финала. Самая запутанная ситуация в группе, где выступает чемпион Украины донецкий "Шахтер".

Победитель этой группы уже известен - английский "Манчестер Сити" - 11 очков. На вторую вакансию претендуют "Шахтер" (6), хорватское "Динамо" (5) и "Аталанта" (4). Горняки в последнем туре принимают "Аталанту".

Лига чемпионов (11 декабря)

Группа А

22:00 Брюгге (Бельгия) - Реал (Испания)

22:00 ПСЖ (Франция) - Галатасарай (Турция)

Группа В

22:00 Бавария (Германия) - Тоттенхэм (Англия)

22:00 Олимпиакос (Греция) - Црвена Звезда (Сербия)

Группа С

19:55 Динамо (Хорватия) - Манчестер Сити (Англия)

19:55 Шахтер (Украина) - Аталанта (Италия)

Группа D

22:00 Атлетико (Испания) - Локомотив (Россия)

22:00 Байер (Германия) - Ювентус (Италия)