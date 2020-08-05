СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Шахтер" пробиться в четвертьфинал Лиги Европы?
5 августа после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, футбольные клубы возобновляют сезон в Лиге Европы.
5 августа после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, футбольные клубы возобновляют сезон в Лиге Европы.
Большинство участников 1/8 финала успели сыграть в марте первые матчи. Не повезло только итальянским клубам - победители в поединках с их участием будут определены по итогам одного матча.
Лига Европы
1/8 финала - 5 августа (среда)
19:55 Шахтер (Украина) – Вольфсбург (Германия) 2:1
19:55 Копенгаген (Дания) – Башакшехир (Турция) 0:1
22:00 Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) 5:0
22:00 Интер (Италия) – Хетафе (Испания) - матч пройдет в Германии
1/8 финала - 6 августа (четверг)
19:55 Севилья (Испания) – Рома (Италия) - матч пройдет в Германии
19:55 Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) 3:1
22:00 Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия) 3:0
22:00 Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) 1:1
1/4 финала - 10 августа (понедельник)
22:00 Интер/Хетафе – Рейнджерс/Байер
22:00 ЛАСК/МЮ – Башакшехир/Копенгаген
1/4 финала - 11 августа (вторник)
22:00 Олимпиакос/Вулверхэмптон – Севилья/Рома
22:00 Вольфсбург/Шахтер – Айнтрахт/Базель
Начиная с 1/4 финала, все матчи пройдут в Германии. Полуфиналы состоятся 16-17 августа. Победитель Лиги Европы станет известен 21 августа в Кельне.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
Ефремов сделал удивительное заявление в зале суда
Для туризма в Крыму создали специальную пластиковую карту
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова