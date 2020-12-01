СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Шахтер" еще раз обыграть в Лиге чемпионов "Реал"?

На футбольных полях Европы пройдут матчи предпоследнего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Неоднократный победитель турнира испанский "Реал" сыграет в Киеве с донецким "Шахтером" (начало в 19:55).
Первая встреча соперников, состоявшаяся в октябре, завершилась в Испании сенсационной проблемой "Шахтера" - 3:2. В том поединке украинский клуб из-за коронавирусных проблем выставил на поле полурезервный состав.
Удачно начавший турнир чемпион Украины в двух последних матчах Лиги чемпионов получил от представителя Германии менхенгладбахской "Боруссии" 10 безответных мячей.
Победитель Лиги чемпионов германская "Бавария" сыграет в столице Испании с "Атлетико". Мюнхенцы уже гарантировали себе пропуск в плей-офф, поэтому дадут отдых группе ведущих футболистов во главе с лучшим бомбардиром Робертом Левандовски. В составе "Атлетико" в ноябре произошла вспышка коронавируса, из-за которой не сможет выйти на поле опытный уругваец Луис Суарес.
Лига чемпионов (5-й тур - 1 декабря)
Группа А
19:55 Локомотив (Россия) - Зальцбург (Австрия)
22:00 Атлетико (Испания) - Бавария (Германия)
Группа В
19:55 Шахтер (Украина) - Реал (Испания)
22:00 Боруссия М (Германия) - Интер (Италия)
Группа С
22:00 Порту (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)
22:00 Марсель (Франция) - Олимпиакос (Греция)
Группа D
22:00 Аталанта (Италия) - Мидтьюлланд (Дания)
22:00 Ливерпуль (Англия) - Аякс (Нидерланды)
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