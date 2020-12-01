СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Шахтер" еще раз обыграть в Лиге чемпионов "Реал"?

Первая встреча соперников, состоявшаяся в октябре, завершилась в Испании сенсационной проблемой "Шахтера" - 3:2. В том поединке украинский клуб из-за коронавирусных проблем выставил на поле полурезервный состав.

Удачно начавший турнир чемпион Украины в двух последних матчах Лиги чемпионов получил от представителя Германии менхенгладбахской "Боруссии" 10 безответных мячей.

Победитель Лиги чемпионов германская "Бавария" сыграет в столице Испании с "Атлетико". Мюнхенцы уже гарантировали себе пропуск в плей-офф, поэтому дадут отдых группе ведущих футболистов во главе с лучшим бомбардиром Робертом Левандовски. В составе "Атлетико" в ноябре произошла вспышка коронавируса, из-за которой не сможет выйти на поле опытный уругваец Луис Суарес.

Лига чемпионов (5-й тур - 1 декабря)

Группа А

19:55 Локомотив (Россия) - Зальцбург (Австрия)

22:00 Атлетико (Испания) - Бавария (Германия)

Группа В

19:55 Шахтер (Украина) - Реал (Испания)

22:00 Боруссия М (Германия) - Интер (Италия)

Группа С

22:00 Порту (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)

22:00 Марсель (Франция) - Олимпиакос (Греция)

Группа D

22:00 Аталанта (Италия) - Мидтьюлланд (Дания)

22:00 Ливерпуль (Англия) - Аякс (Нидерланды)