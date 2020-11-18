СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Россия выиграть Лигу наций?

Чтобы занять первое место в групповом турнире Лиги В, россиянам нужно непременно побеждать сербов в Белграде.

У России большие потери

Правда, сделать это будет непросто. После поражения в предыдущем туре от Турции дисквалифицированы сразу три игрока (Семенов, Зобнин, Кудряшов), по ряду причин отсутствует еще с десяток футболистов во главе с Дзюбой.

Свои проблемы, впрочем, и у сербов, занимающих перед заключительным туром последнее место. Они рискуют вылететь в Лигу С. К тому же балканская команда находится не в лучшем настроении. Неделю назад она проиграла дома в серии послематчевых пенальти финал квалификации чемпионата Европы Шотландии и не попала на Евро.

В поединке первого круга Россия победила Сербию в Москве со счетом 3:1. Два мяча в той встрече забил Дзюба.

УЕФА поменял судейскую бригаду

Поединок в Белграде будет обслуживать английская бригада судей, хотя первоначально на нем должны были работать поляки.

В футбольных кругах муссируют две версии замены польской бригады. Предыдущий матч сборной России с турками также обслуживали поляки. Российская сторона осталась очень недовольна их действиями. К тому же назначать на два матча подряд судей из одной страны в УЕФА как-то не принято.

В параллельном поединке Венгрия будет принимать Турцию. В случае равенства очков подопечные Станислава Черчесова обойдут по личным встречам венгров, но уступят туркам.