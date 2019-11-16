СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России победить лидера мирового рейтинга?

Обе команды досрочно завоевали право выступления на Евро-2020. Поединок на "Газпром-Арене" имеет важное значение как для рейтинга УЕФА, так и для рейтинга ФИФА, на основе которых будут скоро проведены жеребьевки финального турнира чемпионата Европы и отборочного цикла чемпионата мира.

Единственное поражение в отборочном турнире российская команда потерпела в стартовом матче весной от Бельгии - 1:3. Чтобы занять первое место в группе, подопечным Станислава Черчесова необходимо выиграть дома у лидера мирового рейтинга Бельгии со счетом 2:0 или с разницей в три мяча. Задача, прямо скажем, очень сложная.

После крупных побед в отборочном турнире над Сан-Марино, Кипром и Шотландией, наиболее оптимистично настроенные болельщики сборной России считают, что команда Черчесова может замахнуться летом и на медали чемпионата Европы. Поединок с бельгийцами должен дать ответ на эти притязания.

"Газпром-Арена", на которой пройдет матч, хорошо знакома бельгийцам. Именно на ней в прошлом году они выиграли поединок за бронзовые медали чемпионата мира у Англии.