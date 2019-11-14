СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Эстонии забить первый мяч Украине?

В рамках подготовки к заключительному поединку отборочного цикла чемпионата Европы с Нидерландами футболисты сборной Эстонии проведут в гостях товарищеский матч с Украиной. Поединок в Запорожье начнется в 19:00.
Подопечные Андрея Шевченко прекрасно провели отборочный цикл и досрочно завоевали путевку на Евро-2020, опередив действующего чемпиона Европы Португалию. Эстонская команда по ходу турнира сменила тренера и застолбила за собой последнее место в группе.
Ранее Эстония и Украина встречались между собой 4 раза. Все матчи завершились победой украинской команды с общим счетом 10:0.
Главный тренер сборной Эстонии Карел Воолайд назвал следующий стартовый состав: Игонен - Камс, Баранов, Кууск, Пикк - Крейда, Айнсалу, Кяйт, Пури, Лийвак - Аниер.
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