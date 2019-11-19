19.11.2019, 00:40
СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Эстонии удивить Голландию?
В заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Нидерландами (начало в 21:45). Текстовая онлайн-трансляция запланирована на портале Delfi.
Занимающие второе место голландцы ведут заочную борьбу за победу в групповом турнире с Германией. Сборная Эстонии вне зависимости от результата поединка в Амстердаме займет последнее место в группе.
Первая встреча сборных Эстонии и Нидерландов завершилась в сентябре крупной победой гостей со счетом 4:0.
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