СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Эстонии удивить Голландию?

Занимающие второе место голландцы ведут заочную борьбу за победу в групповом турнире с Германией. Сборная Эстонии вне зависимости от результата поединка в Амстердаме займет последнее место в группе.

Первая встреча сборных Эстонии и Нидерландов завершилась в сентябре крупной победой гостей со счетом 4:0.