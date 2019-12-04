04.12.2019, 08:20
СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Эстонии поразить ворота на Балтийском турнире?
В Раазику завершается Балтийский турнир по футзалу. В заключительном поединке сборная Эстонии сыграет с Латвией (начало в 16:30).
В Раазику завершается Балтийский турнир по футзалу. В заключительном поединке сборная Эстонии сыграет с Латвией (начало в 16:30).
В первый день турнира наши мастера футзала проиграли Литве - 0:3 (0:1). Латвийская команда свой стартовый поединок выиграла у литовцев со счетом 5:2 (0:1).
Напомним, что с Латвией жребий свел сборную Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы - этот турнир пройдет в конце января - начале февраля.
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