СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная Эстонии поразить ворота на Балтийском турнире?

В первый день турнира наши мастера футзала проиграли Литве - 0:3 (0:1). Латвийская команда свой стартовый поединок выиграла у литовцев со счетом 5:2 (0:1).

Напомним, что с Латвией жребий свел сборную Эстонии в отборочном раунде чемпионата Европы - этот турнир пройдет в конце января - начале февраля.