СЕГОДНЯ: Сумеет ли ослабленный "Тоттенхэм" победить в Лиге чемпионов?

Британский клуб подходит к предстоящему поединку в ослабленном составе. Давно травмирован лидер нападения Харри Кейн, а в последнем туре английского первенства повредил руку еще один основной форвард - кореец Сон Хын Мин. Наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в такой ситуации не позавидуешь.
К тому же покинул команду в зимнее трансферное окно датский полузащитник Кристиан Эриксен - он перебрался в итальянский "Интер". Впрочем, занимающий второе место в чемпионате Германии "Лейпциг" тоже не избежал кадровых потерь.
В другой паре итальянская "Аталанта" будет принимать испанскую "Валенсию. Лазарет гостей переполнен, зато готов выйти на поле россиянин Денис Черышев.
Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1
19 февраля (среда)
22:00 Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания)
22:00 Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия)
25 февраля (вторник)
22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)
22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)
26 февраля (среда)
22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)
22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.
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