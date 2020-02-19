СЕГОДНЯ: Сумеет ли ослабленный "Тоттенхэм" победить в Лиге чемпионов?

Британский клуб подходит к предстоящему поединку в ослабленном составе. Давно травмирован лидер нападения Харри Кейн, а в последнем туре английского первенства повредил руку еще один основной форвард - кореец Сон Хын Мин. Наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в такой ситуации не позавидуешь.

К тому же покинул команду в зимнее трансферное окно датский полузащитник Кристиан Эриксен - он перебрался в итальянский "Интер". Впрочем, занимающий второе место в чемпионате Германии "Лейпциг" тоже не избежал кадровых потерь.

В другой паре итальянская "Аталанта" будет принимать испанскую "Валенсию. Лазарет гостей переполнен, зато готов выйти на поле россиянин Денис Черышев.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)

18 февраля (вторник)

Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0

Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)

22:00 Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания)

22:00 Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия)

25 февраля (вторник)

22:00 Челси (Англия) — Бавария (Германия)

22:00 Наполи (Италия) — Барселона (Испания)

26 февраля (среда)

22:00 Лион (Франция) — Ювентус (Италия)

22:00 Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.