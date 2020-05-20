СЕГОДНЯ: Сумеет ли нарвский "Транс" одержать первую победу в чемпионате?

В чемпионате Эстонии сыгран только один полноценный тур, но первая тренерская отставка сезона уже состоялась.

В стартовом туре калевцы крупно проиграли дома "Пайде" - 1:8. После этого поражения руководство "Калева" решило расстаться с Александром Дмитриевым. Новым наставником был назначен Лийво Леэтма, который входил в тренерский штаб Дмитриева.

Нарвитяне в первом туре уступили дома "Калью" - 0:1. Последний раз "Транс" проигрывал в гостях "Калеву" в 2014 году.