СЕГОДНЯ: Сумеет ли Нарва познать радость победы в первом круге?
26-27 июня будут сыграны заключительные матчи первого круга чемпионата Эстонии по футболу.
26-27 июня будут сыграны заключительные матчи первого круга чемпионата Эстонии по футболу.
Победитель стартового отрезка "Премиум-лиги" стал известен досрочно. Не потерпевшая ни одного поражения "Флора" держит всех конкурентов на почтительном расстоянии.
Главная интрига тура: сумеет ли занимающий последнее место обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" познать радость победы в первом круге? На финише первого отрезка нарвитяне принимают "Левадию", которая в двух предыдущих матчах набрала лишь одно очко.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат чемпионата Эстонии претерпел в нынешнем сезоне изменения. На первом этапе команды проведут турнир в три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников. Борьбу за медали продолжат 6 команд, за сохранение прописки в "Премиум-лиге" будут бороться 4 клуба.
Чемпионат Эстонии (9-й тур)
26 июня (пятница)
Таммека (Тарту) - Калью 0:2
27 июня (суббота)
13:00 Курессааре - Флора
13:00 Тулевик (Вильянди) - Калев (Таллинн)
16:00 Транс (Нарва) - Левадия
19:00 Пайде - Легион (Таллинн)
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