СЕГОДНЯ: Сумеет ли молодежная сборная Эстонии удивить Сербию?

rus.delfi.ee EST 1

Jalgpall U21 Eesti vs Hispaania Foto: Andres Putting

В отборочном цикле молодежного чемпионата Европы пр футболу сборная Эстонии (U-21) сыграет в гостях с Сербией (начало в 20:00).