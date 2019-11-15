15.11.2019, 17:40
СЕГОДНЯ: Сумеет ли молодежная сборная Эстонии удивить Сербию?
В отборочном цикле молодежного чемпионата Европы пр футболу сборная Эстонии (U-21) сыграет в гостях с Сербией (начало в 20:00).
В отборочном цикле молодежного чемпионата Европы пр футболу сборная Эстонии (U-21) сыграет в гостях с Сербией (начало в 20:00).
Соперники соседствуют в турнирной таблице. Подопечные Игоря Принса занимают 5-е место - у них 3 очка. Сербы расположились строчкой выше, набрав 4 очка.
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