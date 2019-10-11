СЕГОДНЯ: Сумеет ли молодежная сборная Эстонии победить Латвию?

Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный турнир, проиграв в сентябре оба стартовых поединка Болгарии (дома) и Польше (в гостях) с одинаковым счетом 0:4.

Латвийская команда проиграла дома полякам (0:1) и неожиданно сыграла вничью в гостях с Сербией (1:1).