11.10.2019, 16:30

СЕГОДНЯ: Сумеет ли молодежная сборная Эстонии победить Латвию?


rus.delfi.ee
EST 4
Jalgpall U21 Eesti vs Hispaania
Jalgpall U21 Eesti vs HispaaniaFoto: Andres Putting

В третьем туре отборочного цикла молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) принимает в Пярну латвийских свекрстников (начало в 19:15).

Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный турнир, проиграв в сентябре оба стартовых поединка Болгарии (дома) и Польше (в гостях) с одинаковым счетом 0:4.

Латвийская команда проиграла дома полякам (0:1) и неожиданно сыграла вничью в гостях с Сербией (1:1).

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