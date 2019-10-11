11.10.2019, 16:30
СЕГОДНЯ: Сумеет ли молодежная сборная Эстонии победить Латвию?
В третьем туре отборочного цикла молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) принимает в Пярну латвийских свекрстников (начало в 19:15).
В третьем туре отборочного цикла молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) принимает в Пярну латвийских свекрстников (начало в 19:15).
Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный турнир, проиграв в сентябре оба стартовых поединка Болгарии (дома) и Польше (в гостях) с одинаковым счетом 0:4.
Латвийская команда проиграла дома полякам (0:1) и неожиданно сыграла вничью в гостях с Сербией (1:1).
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