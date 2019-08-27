27.08.2019, 13:50

СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Левадия" прервать победное шествие "Таммеки"?


rus.delfi.ee
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Nõmme Kalju FC - Tartu JK Tammeka
Tartu JK TammekaFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Программу 26-го тура чемпионата Эстонии по футболу открывает поединок в Тарту, где "Таммека" принимает "Левадию" (начало в 19:30).

Занимающие пятое место в турнирной таблице тартусцы набрали хороший ход. Победная серия "Таммеки" в чемпионате Эстонии насчитывает четыре матча. Среди поверженных была и "Флора".

"Левадия" в минувшие выходные уступила лидерство "Флоре", но в случае победы в Тарту может вернуться на первое место.

Центральный матч тура состоится 28 августа, когда "Флора" будет принимать на "А Ле Кок Арене" действующего чемпиона "Калью".

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